Sanguessuga é retirada do nariz de idoso; veja imagens

Seduc pagar R$ 12 milhões por transporte escolar suspeito

Um idoso passou por maus bocados ao descobrir que uma sanguessuga estava alojada em seu nariz. O caso aconteceu na cidade chinesa de Pu'er, ao sul do país asiático.

O sanguessuga teria ficado por duas semanas dentro do nariz do homem, o que provocou uma série de hemorragias nasais. Segundo o R7, as sanguessugas são capazes de consumir cinco vezes o tamanho que possuem em sangue, no entanto, elas não apresentam um crescimento corporal acelerado. A que estava no nariz do homem tinha 3 cm de comprimento.

Ainda de acordo com a publicação, o paciente teria contraído o animal após ingerir água contaminada. Ele passou por procedimento médico um pouco doloroso para a retirada do bicho, que saiu viva.