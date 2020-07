Saiba a verdade sobre vídeo mostrando demônio em telhado de igreja

Wilson Lima e a solidão do Poder

Um vídeo de um “demônio” escalando o telhado de uma igreja tem viralizado nas redes sociais. Na publicação, é apontado que a criatura surgiu durante a pandemia da Covid-19 na Itália. Porém a informação é falsa.

De acordo com o Estadão, o vídeo se trata de um clipe, publicado originalmente em um canal do Youtube, que produz materiais com efeitos especiais.

Ainda segundo a publicação, o clipe foi publicado em junho do ano passado, e a igreja fica na Nicarágua e não na Itália, como mencionado na publicação.