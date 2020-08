Saiba qual o fenômeno da lua poderá ser visto na madrugada deste domingo

Continuando os fenômenos astronômicos do ano, a madrugada do dia dos pais (9)será marcada por mais uma evento com a lua. Desta vez, o satélite natural da terra irá cobrir marte. Poucas área do Brasil terão o privilégio de ver.

Marte está especialmente vermelho e vai se "esconder" atrás da Lua, pela sua borda inferior. A lua estará num grau de iluminação que vai permitir ótima visualização do evento, entretanto, não são todos os estados do país que o fenômeno poderá ser visto a olho nu. No Amazonas não será comtemplado com o evento.

O horário em que a ocultação irá ocorrer depende da região em que será observada. Mas go real, será das 5h as 6h.