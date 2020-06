Polvo ‘Dumbo’: Animal inusitado é filmado a sete mil metros de profundidade no Oceano Índico

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

Um ‘polvo dumbo’ (que as nadadeiras parecem orelhas) foi registrado em uma profundidade de 7 quilômetros, no Oceano Índico. De acordo com o Extra, o polvo da espécie nunca havia sido encontrado em tal profundidade.

Ainda segundo a publicação, a ação foi feita por cientistas da Five Expedition, para um projeto da Discovery Channel.

Os animais tinham 35 e 43 centímetros de comprimento.