Países recomendam masturbação para evitar coronavírus; Veja outras orientações na hora H

Até o momento não há estudos que indiquem que o novo coronavírus possa ser transmito pelo sexo, ainda assim, países pelo mundo lançaram cartilhas como que consideram práticas sexuais seguras diante da pandemia da Covid-19. Nova York e Colômbia aderiram a medida.

Segundo o UOL, estas foram algumas informações da cartilha para prevenção:

Você é seu parceiro sexual mais seguro. A masturbação não espalhará o Covid-19, especialmente se você lavar as mãos (e seus brinquedos sexuais) com água e sabão por pelo menos 20 segundos antes e depois do sexo.

O próximo mais seguro é o parceiro com quem você mora. Ter contato próximo - incluindo sexo - com apenas um pequeno círculo de pessoas ajuda a evitar a propagação do Covid-19. Você deve evitar contato físico - incluindo sexo - com alguém fora de sua casa. Se você faz sexo com outras pessoas, tenha o mínimo possível de parceiros.

Se você costuma encontrar seus parceiros sexuais on-line ou ganha a vida com o sexo, considere fazer uma pausa nos encontros pessoais. Encontros por vídeo, sexting ou salas de bate-papo podem ser opções para você.

Tome cuidado durante o sexo. Beijar pode transmitir facilmente Covid-19. Evite beijar alguém que não faz parte do seu pequeno círculo de contatos próximos.

O rimming (boca no ânus) pode espalhar o Covid-19. Vírus nas fezes podem entrar na boca. Preservativos e proteções dentárias podem reduzir o contato com saliva ou fezes, especialmente durante o sexo oral ou anal. Lavar-se antes e depois do sexo é mais importante do que nunca.