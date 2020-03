Os Simpsons previu o Coronavírus? Saiba a verdade sobre vídeo que circula na web

As agressões a jornalistas em Manaus

Após o Coronavírus crescer e afetar diversos países, teorias da conspiração começaram a ser criadas. Uma delas, seria a de controle populacional entre outras. O desenho Os Simpsons, famoso na web por “prever” acontecimentos (eleição de Trump e machucado de Neymar na Copa do Mundo), mais uma vez foi envolvido em uma dessas teorias.

Um vídeo com um trecho do episódio Osaka Flu, veiculado em 1993, vem circulando na internet, como uma possível previsão do Coronavírus. O episódio mostra personagens tendo que lidar com um surto de gripe, após um operário no Japão tossir em uma caixa enviada à Springfield, com uma encomenda.

O vídeo é real, porém parte dele foi adulterado, mais precisamente em um painel do jornal local, que mostra a mensagem: “corona vírus”. A cena em questão, foi retirada do episódio House Cat Flu, onde originalmente estaria escrito: “Apocalipse Meow”.