Mulher faz procedimento estético e resultado assusta

CPI da Seduc revela racha na base do governo e pânico na Assembleia

A britânica Kelly Rogers não se deu bem após um procedimento estético realizado nos lábios. A mulher ficou com o rosto com vários hematomas após o fracasso em um preenchimento labial.

Segundo o Daily Mail, seria a quarta que Kelly gostaria de fazer o preenchimento, e ao ver uma oferta de uma empresa bem em conta, não pensou duas vezes e furou o isolamento social para ir até a clínica.

Um dia após o procedimento, Kelly acordou com os lábios inchados e com o rosto todo machucado e roxo. A mulher conta ao jornal que ficou chocada com resultado: "Na manhã seguinte, acordei e meu rosto parecia ter sofrido um acidente de carro. Todo o lado direito do meu rosto estava machucado”, descreveu Kelly.

Ao procurar saber o que teria motivado o rosto a ficar daquela forma, Kelly descobriu que se tratava de uma escola de aprendizado, e que uma artéria se rompeu uma artéria no seu rosto, causando contusões no lábio e na bochecha. Contudo, em um comunicado enviado ao Daily Mail, a empresa alega que a britânica sofreu uma reação alérgica.