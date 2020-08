Mulher encontra cobra no banheiro e toma atitude inesperada

Uma mulher levou um susto ao tentar usar o banheiro do apartamento. Ela encontrou uma cobra de aproximadamente 1,2 m de comprimento. fO caso aconteceu no Colorado , nos Estados Unidos.

Segundo o site R7, a moradora não conseguiu dar descarga, e em seguida pediu ajuda do namorado. Ele contou com o apoio do Corpo de Bombeiros local.

A retirada da cobrar durou aproximadamente de 40 minutos e a mulher tomou uma atitude inesperada. Ela decidiu adotar o animal. "Levei para casa e minha esposa ficou muito feliz", explica, "o chamamos de Boots", disse a mulher.