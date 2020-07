Mulher cria sabonete de leite materno e produto viraliza na web

CPI rastreia R$ 250 milhões destinados ao combate a Covid 19 no Amazonas

Um produto no mínimo inovador chamou a atenção da imprensa e promete revolucionar o mercado de cosmético nos Estados Unidos, é o sabonete de leite materno.

Isso mesmo, você não entendeu errado. O produto feito pela britânica Ashley White, usa o leite “do peito” como matéria-prima e segundo ela pode ser usado para no tratamento de eczema, doença de pele que não tem cura.

A ideia do produto surgiu quando Ashley passou alguns meses sem poder amamentar a filha mais nova. Ela não queria desperdiçar o leite e começou a pensar o que poderia ser feito com ele.

Durante o processo, ela descobriu que muitos produtos de lácteos eram usados no tratamento do eczema e decidiu testá-lo na filha que sofre com o problema. Ela comprou glicerina, algumas essências oleosas e deu início aos testes.

O resultado foi tão bom que ela passou a produzir cada vez mais e abastecer toda a família. Ashley postou a linha própria nas redes sociais e já recebeu vários pedidos.

Agora a ideia é iniciar a produção em grande escala e colocar os sabonetes em lojas. Ela conta que já está ganhando dinheiro com a ideia e pretende investir em outros produtos como loção, banho de leite e até geleia.