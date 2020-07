Mulher anuncia gravidez após se casar com filho do ex-marido

Wilson Lima e a teoria do nada

Uma mulher de 35 anos revelou que está grávida do filho do seu ex-marido. O caso aconteceu na Rússia e ela fez o anúncio nesta semana, em suas redes sociais.

De acordo com o UOL, a mulher foi casada por 10 anos, e conheceu o jovem quando ele tinha apenas 7 anos. Após o divórcio, ela passou a se relacionar com o filho do ex e revelou que pai e filho não se falam.

Nas redes sociais, o casal postou uma foto, em maio de antes e depois de ficarem juntos.