Modelo fica quase cega após pintar olhos de preto, e tatuador pode ir preso

Um tatuador de Varsóvia, na Polônia, pode pegar até três anos de prisão por um procedimento mal feito em uma modelo. Aleksandra Sadowska, 25, perdeu praticamente toda a visão após pintar os olhos de preto, em 2016.

Segundo informações do site polonês Polska, a jovem já não enxerga nada com o olho direito e vê pouco com o olho esquerdo. Médicos alertam para a possibilidade de ela ficar completamente cega.

Por causa dos anos sofridos, a modelo entrou com uma ação na Justiça polonesa contra o tatuador. O caso foi levado a um tribunal e aguarda julgamento.

Segundo a promotoria, o tatuador cometeu falha grave ao utilizar nos olhos da modelo um tipo de tinta indicado apenas para pele. O tatuador nega culpa no caso e continua atendendo clientes em seu estúdio.

No processo, Sadowska diz que procurou o tatuador por sentir fortes dores e inchaço nos olhos após o procedimento. Ela teria ouvido dele que esse era um sintoma normal e que iria passar com uso de compressas e analgésicos.

Ao procurar um hospital, ela foi submetida a três cirurgias que não conseguiram restaurar a visão, mas aliviaram a pressão dos olhos e diminuíram a dor.