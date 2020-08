Mike Tyson choca seguidores ao imobilizar tubarão com as próprias mãos; assista

O ex-campeão mundial dos pesos pesados, Mike Tyson participou do programa 'Week of the Shark' do Discovery Channel neste domingo (09) e chocou os fãs ao surgir cercado por tubarões no fundo do mar.

E não parou por aí. Em outro trecho do vídeo, Tyson aparece imobilizando um dos tubarões.

"Alguém vai ser mordido", brincou o ex-campeão mundial, famoso por morder parte da orelha de Evander Holyfield durante uma luta.