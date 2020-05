Macaco é flagrado 'arrombando' caixa eletrônico

As vidas perdidas para a Covid 19 no Amazonas: 962, até este sábado

Um macaco da espécie rhesus ‘arrombou’ um caixa eletrônico de uma agência. O caso ocorreu na última quarta-feira (6), em Nova Déli, na Índia. De acordo com as informações do R7, os trabalhadores do local perceberam sinais de um possível roubo e acionaram a polícia.

Ainda segundo a publicação, após analise das câmeras de segurança foi constatado que o animal tinha sido responsável pela ação. Ainda não se sabe como ele entrou no local.