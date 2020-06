Jovem é resgatado após passar seis dias ferido e com fome no fundo de poço

Globo repete Bolsonaro e enterra jornalismo

Jacob Roberts, um britânico de 29 anos, foi encontrado e resgatado após passar seis dias no fundo de um poço de aproximadamente quatro metros de profundidade, na cidade de Bali, na Indonésia.

Segundo a agência internacional de notícias AFP, o jovem contou a polícia que caiu no buraco ao tentar escapar de um cachorro que estava correndo atrás dele para o morder. Na queda ele acabou quebrando a perna e passou dias se nutrindo apenas do resto de água que estava no poço.

Jacob foi encontrado por um aldeão do povoado de Pecatu quando estava indo levar seu rebanho para se alimentar. Ele ouviu os gritos de socorro do britânico.

Apesar de bastante desidratado e ferido, os médicos acreditam que ele vai ficar bem.