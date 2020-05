Internautas afirmam ver morto dar 'tchau' dentro de caixão durante enterro; veja vídeo

Interior do Amazonas quer atenção para os que ainda não morreram

jesus misericordioso vai quebrando toda maldição GENTE O MORTO DANDO TCHAUZINHO PRO VÍDEO pic.twitter.com/SQrtZSHd88 — defensor da thelma (@guchato) May 13, 2020

O vídeo com imagens de um velório vem dando o que falar, isso porque, internautas acreditam que o defunto tenha se mexido dentro do caixão. A mídia foi publicada nas redes sociais e na coluna do Hugo Gloss, do site IG, que informava que o caso teria acontecido na Indonésia.

Nas imagens é possível perceber que um religioso presta as última homenagens, quando um reflexo aparece pelo vidro do caixão. Muitos internautas acreditam que o morto tenha dado 'tchauzinho' para os familiares e amigos presentes.