Idoso é enterrado com festa inspirada no 'meme do caixão'; assista

Um idoso de 69 anos faleceu na última sexta-feira (31) e pediu para que a família agisse com alegria durante seu enterro. Ele morreu de cirrose hepática e o enterro foi inspirado no “meme do Caixão”. O caso ocorreu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

O meme viralizou nas redes sociais durante a quarentena, isso porque alguns homens aparecem dançando enquanto carregam um caixão.

Um dos filhos compartilhou o vídeo e publicou no facebook e já atingiu mais de 250 compartilhamentos.