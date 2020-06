Idosa tira máscara, cospe na mão e passa em objetos vendidos em shopping

Os mascarados

Pessoa cospindo na mão e esfregando nos livros na Leitura do Conjunto Nacional pic.twitter.com/t6zNzfOHT0 — donana (@pudimdaana) June 5, 2020

Uma idosa foi flagrada tossindo e cuspindo na própria mão e em seguida esfregando em produtos de uma livraria, dentro de um shopping localizado em Brasília, no Distrito Federal.

A denúncia foi feita por duas clientes, mãe e filha, via redes sociais. Duas mulheres relatam que a idosa chegou até a entrada do local, tirou a máscara e tossiu na mão, em seguida a passando sobre canetas e lápis, além de passar por alguns livros. Ao perceber que era observada, a mulher teria andado em direção às duas mulheres, que entregaram o vídeo a um funcionário e deixaram o local em seguida.

A assessoria do shopping Conjunto Nacional afirmou que “tomou conhecimento do ocorrido e trabalha para identificar a idosa. O shopping informou que a equipe de segurança do empreendimento está atenta e preparada para caso algo dessa natureza volte a se repetir”, e afirmou que pratica medidas de sanitização.