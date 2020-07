Homem perde pênis após infecção e membro é reconstruído no braço

Erros, omissões e 'transparência' do governo Wilson Lima

O britânico Malcom MacDonald teve seu pênis reconstruído em seu braço após perder o membro. De acordo com o The Sun, o homem teve uma grave infecção no sangue, e seus dedos das mãos e dos pés e o pênis ficaram negros.

MacDonald afirmou à publicação que seu pênis simplesmente caiu no chão. “Por dois anos após perder meu pênis e me senti a sombra de um homem. Minha vida realmente desmoronou porque eu não tinha autoconfiança. Eu bebia muito e não via minha família e amigos. Eu apenas não queria ter de encará-los", disse.

Um esperança surgiu em 2016, quando o médico de MacDonald lhe falou sobre o doutor David Ralph, um especialista em reconstrução peniana.

A equipe de Ralph, criou um uretra sintética e instalou dois tubos infláveis que proporcionam a ereção, em seguida envolveram o pênis mecânico no tecido do braço de Malcom, para que ele tivesse uma aparência de verdadeiro.

"Quando eu vi aquilo no meu braço pela primeira vez fiquei tão, tão orgulhoso. Após tudo o que eu tinha passado, não achei nada estranho, era uma parte de mim", afirmou.

O paciente contou que teve que adquirir novos hábitos, como usar camisas de mangas compridas, mas que leva tudo com bom humor, e até apelidou seu novo membro de Jimmy.

O transplante do pênis para o lugar certo, deveria ter acontecido em 2018, mas devido a alguns problemas Malcom precisou faltar algumas consultas, e a cirurgia foi cancelada.

MacDonald iria realizar a cirurgia em abril deste ano, mas por conta da pandemia também não pode, agora ele espera uma novo data para o final de 2020.