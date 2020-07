Homem sofre ereção de 4 horas devido à Covid-19

Daniela Assayag e o mundo ‘invisível’ do poder

Um homem de 62 anos, teve uma ereção de 4 horas depois que foi internado com coronavírus. De acordo com o site UOL, isso aconteceu porque a doença cria coágulos nos pacientes, conforme publicação na revista científica The American Journal of Emergency Medicine. O caso curioso aconteceu na cidade de Le Chesnay, na França.

Ainda de acordo com o site, ainda não há comprovação científica sobre a criação dos coágulos e nem porque isso acontece. Alguns especialistas acreditam que a doença afeta o sistema imunológico, ocasionando os coágulos.

Para amenizar, os médicos colocaram uma bolsa de gelo no pênis e, quatro horas depois, os médicos conseguiram sugar o sangue. No líquido, foram encontrados coágulos escuros, que, segundo os especialistas, foi causado pelo coronavírus.