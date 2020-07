Homem balança criança em penhasco da 'estrada do diabo'

Wilson Lima vence a batalha política

Em busca de uma foto perfeita, um homem agiu de forma irresponsável ao colocar a vida do filho em risco depois de segurá-lo na beira de um penhasco. O caso aconteceu em uma estrada conhecida como Hongjing Road, no distrito de Fangshan, em Pequim, na China .

Segundo informações do Dol, um grupo de turistas que visitava o local presenciou a cena e registrou o ocorrido.

Nas imagens, a criança aparece segurando as mãos do pai enquanto coloca os pés no muro de contenção de concreto. Agachado, o pai segura o menino. Já o outro filho do homem caminha para trás para tirar uma foto para o pai.

Por sorte, nada aconteceu com a criança.