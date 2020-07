Gêmeos siameses morrem aos 68 anos

Impeachment e jogo de poder

Os gêmeos siameses, considerados os mais velhos do mundo, morreram neste sábado (4), aos 68 anos, na cidade de Dayton, em Ohio, nos Estados Unidos. De acordo com o site Extra, a causa da morte foi divulgada como "morte natural". Eles nasceram em 1951 e os pais nem imaginavam que esperavam por gêmeos. Apesar de serem siameses, Ronnie e Donnie Galyon eram saudáveis. mas passaram os dois primeiros anos em hospitais, para tentar separá-los e as tentativas foram em vão.

Ainda de acordo com a publicação, or irmão viveram 68 anos unidos do esterno à virilha com apenas um conjunto de órgãos digestivos inferiores. Cada um deles nasceu com corações e estômagos separados e tinha seu próprio conjunto de braços e pernas. Na maioria de casos de gêmeos siameses, é natimorto ou morre logo após o nascimento. A separação pode ser feita por cirurgia, mas é um procedimento delicado e depende do local por onde eles estão unidos e dos órgãos compartilhados.