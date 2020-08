Gato é encontrado com barriga enorme e diagnóstico surpreende; veja

A violência [por trás das mortes pelo coronavírus] que o Amazonas preferiu ignorar

Uma jovem americana compartilhou uma foto de seu gato nas redes sociais e detalhe chamou atenção dos seguidores. Na imagem, o bichano aparece 'esparramado' na cama e a barriga dele estava muito grande. Apreensiva, a mulher procurou atendimento veterinário, já que não sabia como proceder com o animal.

"Quando o pegamos, ele estava muito abaixo do peso. Ficamos alimentando ele com uma seringa até que ele e os irmãos conseguissem comer sozinhos", contou em um grupo de amantes de gatos no Facebook.

O motivo da barriga enorme foi revelado: "O diagnóstico nos rendeu risadas. Acontece que ele só estava com muita fome", finalizou ela. O barrigão do pet era de tanto que ele comeu!