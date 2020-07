Gato dorme dentro de máquina durante processo de lavagem de roupas

Wilson Lima e a solidão do Poder

O gatinho chamado Oscar passou por um sufoco depois de dormir dentro da máquina de lavar dos donos, que não perceberam e a ligaram para lavar as roupas.

De acordo com o R7, o dono do gato colocou as roupas de cama, água quente e sabão líquido ao dar início no processo de lavagem das roupas. Oscar começou a miar e isso chamou atenção de sua dona. O casal procurou o animal pela casa e não o encontraram.

Ainda de acordo com a publicação, os donos só desligaram a máquina para salvar o gatinho quando perceberam que ele esta com as patas no vidro, rodando dentro do eletrodoméstico. Oscar passou 12 minutos durante o processo de lavagem. Ele foi levado ao veterinário e precisou ficar internado em observação devido as escoriações causadas pela rotação da máquina.