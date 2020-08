Espécime de uma das maiores cobras do mundo é encontrada em telhado no Brasil

Na tarde de terça-feira (11), uma cobra píton birmanesa, nativa da Ásia, foi apreendida pelos bombeiros no telhado de uma casa em Fortaleza. Segundo um site do sistema Globo, a espécie exótica, uma das 5 maiores do mundo, só pode ser criada no Brasil com autorização do Ibama.

Segundo apuração do site, de acordo com o Corpo de Bombeiros, há suspeita que o animal tenha fugido ou sido solto por algum criador ilegal. Apesar disso, nenhum responsável pela cobra foi encontrado pelos agentes.

Conforme os bombeiros, os agentes da 2ª Companhia do Batalhão de Busca e Salvamento (BBS) foram acionados pelos moradores da casa, localizada no Bairro Jangurussu, que ficaram assustados com o animal de coloração amarelada preso no telhado. Ninguém foi picado pelo animal.