Em caso raro, filhotes de cachorro nascem sem as patas e intriga moradores

O nascimento de duas filhotes de uma cadela chamou a atenção de moradores no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. Isso porque elas foram abandonadas ao nasceram sem as 4 patas.

A ativista da causa animal, Michele Nicolau fez o resgate das duas filhotes e procurou ajuda veterinária para entender o caso. "Às vezes acontece de nascer ser um membro ou dois, mas sem os quatro é bem raro. Não tem como saber exatamente por que isso acontece. Pode ser má formação genética por cruza de parentesco, podem ter usado algum tipo de medicamento na mãe", disse a médica veterinária Nádia Eidelwein em entrevista ao site do Sistema Globo.

Para tentar andar, elas vão se arrastando pelo chão e ficam sempre em cima de tapetes higiênicos para não se machucarem. Uma das cadelinhas continua com a ativista Micheli e a outra foi levada para uma ONG da cidade.