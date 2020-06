Denúncia: Pasta feita com gato preto para curar Covid-19

Quem pode parar Bolsonaro já está nas ruas

O movimento internacional 'No to dog meat' apoia a defesa dos animais e fez denúncia sobre a produção de um suco e de uma pasta feitos à base de gatos pretos que estavam sendo vendidos como cura e imunização do novo Coronavírus em Hanói, capital do Vietnã.

Julia de Cadenet, ativista dos direitos animais, disse que os animais eram mortos, descascados e cozidos antes de serem transformados em uma espécie de pasta e vendidos como remédio para combater a Covid-19. "Vi imagens disto. Me fez gelar o sangue", disse Julia.