Com máscaras, namorados recebem chibatadas em praça; entenda

‘Camaradagem militar’ e o povo nas ruas

De acordo com o jornal Extra, a polícia religiosa de Aceh, na Indonésia, puniu um casal de namorados que fez sexo antes do casamento, com 100 chibatadas em praça pública.

Mesmo com a pandemia, o castigo foi aplicado do lado de fora de uma mesquita na cidade de Janta, e o casal teve que usar máscara e aferir a temperatura antes de receber os golpes.

A região adota a Sharia, um conjunto de leis islâmicas que devem ser seguidas por toda população. Sexo fora do casamento, jogos de azar e consumo de álcool são ações punidas com açoitamento.