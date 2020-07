Casal é encontrado morto dentro de carro em chamas

‘Comissão pró Wilson Lima’ desfeita. Aumenta pressão pelo impedimento do governador

Um casal foi encontrado morto dentro de um carro em chamas nesse sábado (11), na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

Vizinhos contaram a polícia que antes do incêndio o casal teria sido visto discutindo na rua. Alguns minutos depois, a polícia e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência do carro incendiado no bairro de Gramacho, próximo a um local conhecido como “Curva da Morte”.

A polícia investiga se um deles pode ter causado a tragédia ou se o incêndio foi acidental. A hipótese de uma terceira pessoa ter assassinado o casal também não foi descartada.