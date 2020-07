Cão surpreende ao aparecer sorrindo com dentaduras

OPERAÇÃO SANGRIA: justificativa da PGR para prorrogar prisão de acusados

O cãozinho chamado de Jackapoo roubou a dentadura de sua dona e levou os internautas aos risos, neste sábado (04). O caso engraçado aconteceu na Inglaterra.

Segundo o site R7, o animal abriu a gaveta onde a britânica, Stacie Owen, guarda as próteses dentárias e colocou na boca para brincar. Ao perceber que Jackapoo estava muito quieto, Owen decidiu verificar o que ele estava aprontando.

A dona do pet o encontrou no quarto com a dentadura na boca. Ela contou que ele ficou muito engraçado e que aproveitou para fazer várias imagens de Jackapoo com "seus novos dentes".