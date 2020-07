Caixas misteriosas aparecem em praias do Brasil

Daniela Assayag e o mundo ‘invisível’ do poder

Caixas misteriosas vem aparecendo em praias do litoral do Brasil. É o caso de Itamaracá e Ipojuca, em Pernambuco, que deixaram frequentadores dos locais desconfiados com os materiais.

De acordo com informações do site Globo, na praia do Sossego, em Itamaracá, uma caixa apareceu dia 23, e até esta quarta-feira (1º), ainda permanecia no local; Já em Ipojuca, litoral sul de Pernambuco, nesta segunda-feira (29), um objeto semelhante foi visto.

Procurado pela reportagem do site Globo, o 3º Distrito Naval da Marinha, informou não ter registrado acidentes náuticos na região que justifiquem o aparecimento das caixas sem identificação. Já a Prefeitura de Itamaracá, informou que não é a primeira vez que as caixas surgem na praia; explicou também que são de látex e que não mostram riscos a população.