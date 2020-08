Cachorro entra na Justiça após ter mandíbula quebrada em pet shop

Um cachorro da raça Shih-tzu entrou na Justiça contra uma pet shop após ter supostamente ter sofrido danos na loja, O caso aconteceu no Rio Brande do Sul e os dois tutores também são os autores da ação

Segundo a CNN, o advogado do animal, explicou que o cão, que tem 11 anos, esteve na loja para tomar banho e voltou com uma fratura na mandíbula, e que no processo, cada um dos autores faz um pedido específico, no caso do cachorro, o advogado pede reparação de danos físicos e psicológicos.

Ainda segundo apuração da CNN, a medida foi possível devido a uma lei, aprovada em janeiro deste ano na Assembleia Legislativa gaúcha, que coloca os animais domésticos de estimação como sujeitos de direito.