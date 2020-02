Atriz pornô choca com bumbum de 2 metros; veja antes e depois

A obsessão por cirurgias plásticas e por bumbum chegou níveis extremos com a atriz pornô Natasha Crown, que intriga internautas com suas nádegas de dois metros de largura.

A sueca de 36 anos começou a fazer as intervenções aos 20 e passou por várias para chegar nesse nível, e ainda quer aumentar as nádegas usando sua própria gordura corporal, fazendo pela quarta vez o procedimento chamado no exterior de "Lifting brasileiro de bumbum".

Para isso, ela pretende engordar 25 quilos e pelo jeito, a saúde é sua última preocupação. Para ganhar o peso, ela passa as horas vagas comendo pizza, macarrão e seis quilos de Nutella por mês.

Natasha, que também tem silicone nos seios e várias intervenções no rosto, afirma que ter os glúteos balançando quando anda é a "melhor sensação que pode sentir". Ela disse ainda que fará de tudo para "ter a maior bunda do mundo" e admite que tem problemas psicológicos relacionados à cirurgia plástica:

"Talvez eu tenha transtorno dismórfico corporal ou algo do tipo, mas eu não sinto que é tão grande assim. Eu definitivamente quero maior".