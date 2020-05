Após luzes intrigantes no céu do AM, internautas relatam evento em outros estados no Brasil

Risco de novas rebeliões nos presídios do Amazonas

Alguém consegue me explicar que luzes são essas piscando no céu? Já está uns 30 minutos assim



(Campo Grande, Rio de Janeiro) pic.twitter.com/y2dkSa72O9 — eduardo (@gaelsinner) May 2, 2020

Após o evento da chuva de meteoros, da confirmação do Pentágono sobre a veracidade dos vídeos de supostos OVNIs nos Estados Unidos e de um recente registro de luzes em uma área desabitada em Novo Airão, no interior do Amazonas; internautas de vários estados fizeram vídeos e postaram em suas redes sociais sobre um conjunto de luzes no céu de vários lugares pelo Brasil.

O assunto chegou a ser um dos mais comentados no Twitter na noite de sexta-feira (1º), e as luzes foram vistas, principalmente, no Rio de Janeiro. Nas imagens é possível ver um conjunto de luzes piscando repetidamente. Alguns relatos também descrevem uma “nuvem vermelha” que aparece atrás dos pontos, intrigando ainda mais quem olhava para o céu.

Para alguns, a aparição é sinal de que o apocalipse está chegando. Para outros, é uma manifestação da teoria da “data limite”, de Chico Xavier.