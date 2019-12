Corpo de homem é encontrado sem cabeça e com bilhete de facção em Manaus

Manaus/AM - O corpo de um homem, ainda não identificado, com idade entre 20 e 25 anos foi encontrado neste sábado (21) no Ramal UDV, que dá acesso ao Ramal do Brasileirinho, no bairro Distrito Industrial II. A vítima estava com a cabeça decapitada, além de pés e mãos amarrados.

Segundo informações da Polícia Militar, o corpo foi encontrado por pessoas que praticavam trilha no local. Ao lado do corpo foi encontrado um cartaz com um 'bilhete' de uma facção criminosa.

A polícia irá investigar o caso.