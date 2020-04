Prior mostra foto de Bruna Marquezine, a culpa por eliminação e atriz responde

Redescobrindo a beleza da mulher em meio a pandemia

Depois de receber um convite irrecusável de Neymar, Felipe Prior recebeu uma resposta de ninguém menos que Bruna Marquezine. O recém-eliminado do Big Brother Brasil postou um vídeo com uma foto da atriz estampada ao fundo, em uma campanha publicitária: ""Acabei de encontrar aqui no aeroporto quem me ferrou, por isso que eu saí. Olha quem me ferrou. Pô, Bruna"", comentou o arquiteto.

Felipe Prior falando da Bruna Marquezine, leveu no bom humor e manteve a classe hahahapic.twitter.com/eK6nRWA6OH — TROPA DO PRIOR (@TropaDoPriorOFC) April 2, 2020

Bruna mostrou que a torcida rival ficou apenas fora da casa e elogiou: "Eu achei bonitinha a brincadeira… pode? Legal da parte dele brincar assim, numa boa", comentou.

Um fã de Prior, no entanto, resolveu dar uma 'patada' em Bruna, que fez campanha para a eliminação do rapaz - já que ela é uma das melhores amigas de Manu Gavassi. "Agora vê se não interfere mais nas decisão do Brasil. Porque o Brasil queria ele na casa, não a namastê", disse. Bruna rebateu, ironizando: "Ah ta, eu tirei ele sozinha".