BBB20: Com punição maior que de Petrix, Manu cai no choro após recusar mensagem a Hadson

Manu Gavassi caiu no choro nesta quarta-feira (12) no BBB20, após a direção do programa anunciar que ela perdeu 600 estalecas por ter se recusado a gravar uma mensagem para Hadson, que foi eliminado no programa de ontem.

Ao entrar no confessionário e ser questionada sobre uma mensagem direcionada ao ex-brother, a cantora avisou que não tinha nada a dizer. Após muita insistência da voz ao fundo, Manu deixou o local.

Tá patético esse #bbb

Os caras terem falado o q falaram, mexido nas coisas dos outros, expor opinões preconceituosas e machistas (q em qualquer outro big brother pelo mundo o participante é expulso na hora) nada acontece. Mas a Manu ñ querer mandar msg perde estaleca. Oi? #BBB20 https://t.co/sH7yLJE0Uo — Dantas (@Dantinhas) February 12, 2020





Quando vc entende o significado: NÃO SOU OBRIGADA A NADA



Manu representando os 79% das pessoas que eliminaram o Hadson. Big boss #BBB20 #BBB2020 pic.twitter.com/mQgvKC4dJS — Jessica Fernanda (@Jessyjf1991) February 12, 2020

Depois em conversa com sisters, ela explicou o motivo "Eu me recusei a gravar o vídeo porque eu não sei a gravidade da situação pra colocar a minha imagem ali falando qualquer coisa pra uma pessoa que eu não faço a menor ideia da gravidade da situação. Eu falei: 'eu não vou gravar, não me sinto confortável'. Também, a gente que já lida com imagem tem outra percepção disso. Se eu me posicionar a respeito de uma coisa eu quero saber a gravidade da situação, não quero falar qualquer coisinha que aconteceu aqui na casa, sabe? Eu me sinto extremamente desconfortável. É uma questão pessoal" .

No Twitter, a torcida de Manu, entre eles a amiga da cantora, Bruna Marquezine, ficaram revoltados. Bruna, por exemplo, compartilhou o seguinte post: "Tá patético esse #bbb Os caras terem falado o q falaram, mexido nas coisas dos outros, expor opinões preconceituosas e machistas (q em qualquer outro big brother pelo mundo o participante é expulso na hora) nada acontece. Mas a Manu ñ querer mandar msg perde estaleca. Oi?".

Tratamento diferenciado para assédio

Vale lembrar que Petrix foi punido com apenas 300 estalecas por ter sido acusado de assediar as sisters Flayslane e Bianca. E Pyong teve suas estalecas zeradas, além de ficar com um saldo negativo.

Já Bianca Andrade perdeu 500 estalecas por ter caído na piscina, sem querer, com o microfone.