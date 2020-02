BBB20: Após polêmica, Petrix, Pyong, Babu e Hadson se enfrentam no segundo paredão

Petrix, Pyong e estão no 12º Paredão do BBB20. O paredão começou depois da prova do líder, Guilherme foi o vencedor e indicou. Na mesma prova, Pyong ganhou o poder de indicar alguém e escolheu Petrix Barbosa. No sábado (01), o bigfone tocou e quem atendeu foi Petrix, ele devolveu o voto e indicou o Pyong. recebeu votos e foi indicado pela casa.

Após a polêmica envolvendo Petrix e Pyong enquanto corriam para atender o bigfone, a prova bate e volta foi cancelada pela direção do reality.