Após supostos olhares 'de desejo', ex-bbb Daniel manda indireta a Prior e fãs piram

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

Como já contamos aqui, havia uma parcela de fãs do Big Brother Brasil 2020 que torcia para Daniel e Prior ficarem, apostando que o arquiteto lançava olhares de desejo rumo ao loiro durante as festas do programa.

Agora que ambos foram eliminados, os internautas ainda continuam na expectativa e Daniel acabou alimentando isso nas redes sociais. Antes de Prior ser eliminado, o gaúcho usou o Twitter para pedir a eliminação do arquiteto. "A Mari merece demais por toda sinceridade que ela é em pessoa! Manu fica e Prior sai daí que eu quero tirar umas dúvidas contigo!", disparou.

A situação deixou os seguidores em polvorosa. Em seguida, Daniel completou: "Gente Priel não kkk só quero tirar as dúvidas em relação as olhadas, o meu coração é todo e só da Ma".

Vale lembrar que Prior respondeu aos questionamentos sobre os olhares que ele lançava para Daniel, durante sua entrevista ao Multishow: "Pra mim não significa m**** nenhuma", disparou,.

Já Daniel, quando foi eliminado, confirmou que é bissexual e não negou que poderia acontecer um romance entre os dois caso tivesse sido de seu interesse. Nas redes sociais há uma porção de vídeos de Prior olhando fixamente para Daniel.