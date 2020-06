Mc Biel é cancelado mais uma vez na internet ao aparecer com tranças: 'pareço bandido'

A onda que ameaça derrubar Bolsonaro

eu acho incrível a capacidade do mc biel de só aparecer na internet pra ser cancelado pic.twitter.com/AQdSpqagzU — rafha (@raphaelviicente) June 9, 2020

Mc Biel ressurgiu sendo novamente 'cancelado' na internet, nesta terça-feira (9). O rapaz postou vídeos com o novo visual, usando tranças nagô, e afirmou: "Fiquei malandro com esse cabelo. Se olhar com a cara fechada parece até que é o que? Bandido".

A situação deixou o cantor nos trending topics (assuntos mais comentados do Twitter), com internautas o detonando por associar o penteado afro a parecer com "bandido". Outros fizeram memes com a situação. Confira abaixo: