MEC anuncia compra de bicicletas para fornecer a alunos que moram longe

O Ministério da Educação (MEC) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) iniciaram um novo processo de compra de 7.636 bicicletas escolares. Depois de nove anos, a bicicleta voltará a ser mais uma alternativa no acesso de estudantes às escolas públicas. As últimas atas para aquisição desse tipo de veículo foram publicadas em 2011.

A bicicleta pode diminuir o esforço diário de alunos que chegam a percorrer a pé, diariamente, de 3 a 15 quilômetros para chegar à escola ou ao ponto onde passa o ônibus escolar, conforme estudos do FNDE. Com os veículos, o MEC tem objetivo de diminuir a evasão escolar e melhorar a qualidade do transporte escolar, principalmente em áreas rurais e ribeirinhas.

As bicicletas são de dois tamanhos, aro 20 e aro 26, e possuem quadro reforçado, selim anatômico, para-lamas, descanso lateral, espelho retrovisor, campainha e refletores. Também são ofertados uma bomba manual para encher o pneu, ferramentas e capacetes de segurança.

A aquisição é feita através do programa Caminho da Escola, que visa renovar a frota de veículos escolares no Brasil e garantir segurança e qualidade ao transporte dos estudantes. Desde 2010, o programa conta com a alternativa de utilizar bicicletas para auxiliar os estudantes no trajeto que fazem de casa para a escola e vice-versa.

Estados e municípios interessados em adquirir as bicicletas devem acessar o site do FNDE.