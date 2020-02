Suposto chefe do jogo do bicho é assassinado com mais de 40 tiros após deixar a Sapucaí

Alcebíades Paes Garcia, apontado como chefe do jogo do bicho no Rio de Janeiro, foi assassinado com mais de 40 tiros na madrugada dessa terça-feira (25), logo depois de deixar a Sapucaí.

De acordo com o sistema de informação da Globo, Bid, como era conhecido, chegava na frente do condomínio da esposa em uma van quando foi atingido por dois pistoleiros que já o aguardavam no local.

Segundo testemunhas, os suspeitos usavam armas de grosso calibre e toucas ninjas para não serem reconhecidos. A polícia investiga o caso e deve usar câmeras de segurança do local para ajudar a elucidar o crime.

Alcebíades é irmão do bicheiro Waldomir Paes Garcia, o "Maninho”, assinado em 2004 em circunstância semelhante. A filha de Maninho, Shanna Harrouche Garcia Lopes, também já foi alvo de pistoleiros em outubro do ano passado. Na ocasião, ela foi baleada na frente de um shopping, mas foi socorrida e sobreviveu.