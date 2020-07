Com gol no final, Flamengo vence o Campeonato Carioca; baixe o pôster especial do título

Wilson Lima e a teoria do nada

Com um gol marcado por Vitinho no último minuto do segundo tempo, o Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0 nesta quarta-feira (15) no Maracanã, conquistando bicampeonato carioca e o seu 36º título estadual.

Gabigol finaliza a temporada como o maior artilheiro da competição, colecionando oito gols. Confira abaixo o pôster especial do título: