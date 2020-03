Vídeo do término de Bianca Andrade com Diogo Melim viraliza e internautas reagem

O vídeo de Bianca Andrade e Diogo Melim comunicando o término do namoro aos seguidores após a eliminação de 'Boca Rosa' do BBB20 deixou muita gente impressionada, e acabou viralizando.

a bianca e o diogo melim terminaram e eu amei o jeito que eles decidiram anunciar o término kkkk pic.twitter.com/8ZCJxzurCO — matheus (@whomath) March 1, 2020

Na internet, as imagens foram compartilhadas como exemplo de maturidade entre os ex: "Que um dia eu tenha a maturidade da Bianca Andrade e do Diogo Melim pra terminar um relacionamento", comentou um perfil no Twitter, com milhares de curtidas. Outros chegaram a "shippar" os dois [torcer pelo casal] após o término.

No vídeo, Bianca conta aos seguidores que o músico foi quem pôs um fim ao relacionamento. "Terminamos, mas a gente não se odeia, a gente continua brother". Como se não bastasse, Diogo deu mais um show de maturidade e chegou a fazer propaganda da linha de maquiagens da influencer, passando um de seus batons e arrancando uma gargalhada de Bianca.