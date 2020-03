Veja o que Boca Rosa e Diogo Melim anunciaram em vídeo sobre fim de namoro

“Boca rosa e Melim anunciam término do namoro”



Eu só queria ter a metade da maturidade que a Bianca e o Diogo tem mds #bbb20



pic.twitter.com/ELxoLvT0lq — Junior (@juunwe) March 1, 2020

A digital influencer Bianca Andrade, 25 e o cantor Diego Melim, 27, resolveram expor na noite deste sábado (29) sobre o término do relacionamento do casal, já cogitado pelos fãs de ambos logo após polêmicas da influencer no Big Brother Brasil.

Como esperado, Bianca usou o stories de sua conta oficial no Instagram para dar a notícia. No vídeo, o ex-casal aparece lado a lado e Bianca explica que após conversam Diogo decidiu dar um fim no namoro, e parecia não estar muito feliz.

"Estou aqui com Diogo, meu amigo, que terminou comigo", iniciou Bianca. "Nós terminamos numa conversa madura", corrigiu o cantor. Mas Bianca retrucou: "Você já tinha terminado, comigo. Assume pelo menos". "Mas a gente não se odeia, olha que interessante", continuou Boca Rosa. "Seguimos amigos e parceiros como sempre fomos. Juntos, brothers", declarou o cantor. "A gente não namora, mas não se odeia", disse Bianca.

O vídeo foi gravado nos stories de Boca Rosa, e foi compartilhado no do cantor.