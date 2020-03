Solteira, ex-BBB Boca Rosa sensualiza em vídeo antes de curtir carnaval

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

A ex-BBB Bianca Andrade conseguiu curtir sua primeira festa após ter sido eliminado do BBB 20, na última terça-feira (25). Ela marcou presença na 'Ressaca do Fervo' da ‘funkeira Ludmilla, neste domingo (01), que aconteceu no Jockey Club do Rio de Janeiro.

No instagram, a digital inlfuencer publicou vídeos provocantes antes de cair na folia carnavalesca. "Quem disse q a diaba não usaria seu look de domingo?”, escreveu ela ao mostrar o look que produziu para a balada.

A Boca Rosa escolheu uma composiçào toda em azul e aproveitou para usar um top branco, uma calça larguinha e um chapéu bem praia.