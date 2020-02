Ex-namorada de Guilherme do BBB20 impressiona por semelhança com Gabi Martins

Pasmem! Guilherme já teve uma namorada parecida com a atual, Gabi Martins.

Antes do confinamento, o brother namorou com a modelo e advogada Marianne Toninger, de 25 anos. Ela também é loira, tem olhos claros e é mais baixa que o modelo, semelhantes as características da sister.

O namoro de Guilherme e Gabi é bastante criticado pelos internautas após o brother protagonizar uma amizade ‘íntima’ com Bianca Andrade no reality.