Ex-bbb Flayslane engata affair com modelo gato e 'Boca Rosa' dispara: 'tô de olho'

A ex-bbb Flayslane conseguiu engatar um affair mesmo durante a quarentena. A revelação foi feita pela ex-bbb Bianca Andrade durante uma live das duas no Instagram. Segundo a 'Boca Rosa', o escolhido é o modelo Fernando Pessiquelli.

"É esse?", perguntou Bianca, mostrando a foto do bonitão. Logo depois, Bianca comentou no Instagram do modelo: "Tô de olho, tá, Fernando! Se liga". O rapaz respondeu: "@bianca pode deixar hahaha o recado já está dado".

Guilherme Napolitano, que no BBB20 namorou com Gabi Martins e protagonizou uma polêmica ao ter uma amizade muito próxima com Bianca Andrade, também entrou na brincadeira e comentou a mesma foto que Bianca: "hahahaha pós quarentena bora de role meu brother. Já avisa a flay".