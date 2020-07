Bia Doria e Val Marchiori dizem que não se deve dar comida para moradores de rua

Amazonas precisa respirar

Val Marchiori, que foi condenada a indenizar Ludmilla por racismo, divulgou uma entrevista com Bia Doria, primeira-dama de São Paulo, e polemizaram ao dizer que não se deve doar comida ou roupas para moradores de rua.

“Algo muito importante é assim: sobre as pessoas que estão na rua, não é correto dar marmita assim, a pessoa tem que se conscientizar de que ela precisa sair da rua. A rua hoje é um atrativo, a pessoa gosta de ficar na rua”, disse a esposa do governador João Doria, que é presidente do Conselho do Fundo Social em SP.

“Você estava me explicando e eu fiquei passada. Eles [moradores de rua] não querem sair da rua porque no abrigo eles têm horário para entrar, eles têm responsabilidades, limpeza e eles não querem”, disse Val.

“A pessoa quer comida, quer roupa, quer uma ajuda, mas não quer ter responsabilidade. Isso está muito errado”, continuou Bia. “Todo mundo tem as suas responsabilidades”, comentou Marchiori. “Nós temos, a gente não precisa pagar nossas contas?”, falou Bia.

No Twitter, os internautas não perdoaram as falas e detonaram as duas. “Tem que ajudar os moradores de rua sim, principalmente vocês que são ricos, duas egoístas. Se todos pensassem como vocês, o mundo estaria bem pior”, escreveu uma internauta.

“‘A rua hoje é um atrativo, a pessoa gosta de ficar na rua.’. Essa frase é da Bia Doria, primeira dama de SP, ao se referir a moradores de rua numa entrevista deprimente a uma figura deprimente como a Val Marchiori”, comentou outra pessoa no Twitter.