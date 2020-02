Alimentos para doação arrecadados em show de Pablo Vittar são jogados na rua

Alimentos arrecadados em um show em um show de Pabllo Vittar, que foi realizado na Praça da Estação, no Centro de Belo Horizonte, no último sábado (8), foi abandonada no meio da rua. As doações tiveram como objetivo ajudar as vítimas de estragos causados pela chuva.

Segundo o Bhaz, os mantimentos foram doados pelo público como ingresso para a festa “Chá da Alice”, e seriam destinados ao Servas (Serviço Social Autônomo Servas), que distribuiria à população vulnerável pelas chuvas em Minas Gerais.

A Prefeitura afirmou que recolheu o material ainda na noite de sábado e "garantiu o acondicionamento adequado, instaurando procedimento de autuação e multa. Os responsáveis pelo evento terão 24 horas para retirar o material e caso não o faça, será dada destinação adequada pela política de segurança alimentar do município". Disse ainda que os produtores serão autuados pois a administração municipal precisou limpar a praça.