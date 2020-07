Beyoncé lança Black Is King nesta sexta-feira

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

Mais uma prévia do álbum visual, Black Is King, da diva Beyoncé foi divulgado. O projeto será lançado nesta sexta-feira (31) direto no streaming Disney+.

O trabalho foi produzido, dirigido e roteirizado pela própria cantora, e conta com a participação de sua filha Blue Ivy.

O filme é inspirado no álbum The Lion King: The Gift, e é um tributo às jornadas das famílias pretas ao longo do tempo. A trama acompanha a história de um jovem rei em uma jornada transcendente através da traição, do amor e da sua identidade própria.